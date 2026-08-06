Восток — дело тонкое: Россия может предложить партнерам в Азии более серьёзный проект, чем ОДКБ

Александр Перенджиев: «Военно-техническое сотрудничество — один из самых эффективных инструментов сближения разных стран» Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Александр Перенджиев Богдан Безпалько Президент России поставил задачу — пересмотреть условия военно-технического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии