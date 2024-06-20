Незрячий мальчик Алёша предсказал несчастье в сентябре 2024 года

От роду слепой мальчик Алёша Сулин, известный своими предсказаниями в социальных сетях, поведал, что в ближайшие пять лет для России закончатся все беды, а в Европе произойдет какой-то очень большой скандал.
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