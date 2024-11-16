Карта недели с 18 по 24 ноября — новые горизонты и вдохновение Ольга ВайленкоКаждую неделю карты Таро открывают перед нами дверь в мир предстоящих событий, показывая, какие энергии будут преобладать и на что стоит обратить внимание.
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