Карта недели с 18 по 24 ноября — новые горизонты и вдохновение Ольга ВайленкоКаждую неделю карты Таро открывают перед нами дверь в мир предстоящих событий, показывая, какие энергии будут преобладать и на что стоит обратить внимание.