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Минобороны: в Черном море уничтожили безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма

Минобороны: в Черном море уничтожили безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма

Очередную попытку киевского режима атаковать Крым пресекли российские военные. Прошедшей ночью в северо-западной части акватории Черного моря они уничтожили безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова.

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