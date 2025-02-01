Минобороны: в Черном море уничтожили безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма

Очередную попытку киевского режима атаковать Крым пресекли российские военные. Прошедшей ночью в северо-западной части акватории Черного моря они уничтожили безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова.
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