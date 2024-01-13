7 самых необычных и интересных видов рукоделия в мире

Фантазия творческих людей безгранична. Благодаря стремлению украсить одежду, предметы быта, убранство жилых помещений и даже окружающее пространство на разных континентах возникло множество видов рукоделия.
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