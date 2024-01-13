Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • MamZelya tanewshka
    такое убожество? и что же в нём красивого?! право, жаль такую изящную чашку в бомж-пакет сервироватьЗачем я режу паке...
  • Елена Хараничева
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7 самых необычных и интересных видов рукоделия в мире

7 самых необычных и интересных видов рукоделия в мире

Фантазия творческих людей безгранична. Благодаря стремлению украсить одежду, предметы быта, убранство жилых помещений и даже окружающее пространство на разных континентах возникло множество видов рукоделия.

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