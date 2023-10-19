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  • виктор сапожков
    У нее и голоса давно нет поет под фанеру, Такую фигню я и по компу посмотрю.Пригожин заговори...
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Беспорядки в США из-за Израиля: Протестующие ворвались в Капитолий

Беспорядки в США из-за Израиля: Протестующие ворвались в Капитолий

Несанкционированная акция протеста началась в США у здания, где заседает американский Конгресс. Протестующие проникли внутрь Капитолия в Вашингтоне, требуя немедленного прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа.

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