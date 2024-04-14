Искусственный интеллект в поиске эффективных сотрудников

Для каких HR-задач применимы генеративные сети?Одним из основных способов применения генеративных сетей в HR-индустрии является анализ больших объемов данных о сотрудниках компании, который помогает выявить закономерности и тенденции в поведении и эффективности сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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