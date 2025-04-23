Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ползучая экспансия

Ползучая экспансия

Представители узбекской диаспоры грозят тихой сапой захватить земли России    Лидер ЛДПР и глава ее фракции в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что нужно проверить бывшего главу узбекской диаспоры в Москве Бахрома Исмаилова.

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