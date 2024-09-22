Хәрби хезмәткә чакырылучыларга көзен кәгазь һәм электрон повесткалар киләчәк

Көзге чакырылыш вакытында кәгазь повесткалар да, электрон чакыру кәгазьләре дә килергә мөмкин, әлегә хәрби исәп реестры сынау режимында эшли, дип сөйләде РИА Новостига Дәүләт Думасының Саклану комитеты башлыгы Андрей Картаполов.
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