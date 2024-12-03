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Барнаул попал в десятку городов с самым впечатляющим ростом популярности за год

Барнаул попал в десятку городов с самым впечатляющим ростом популярности за год

Об этом говорят итоги туристического 2024 года Барнаул вошел в десятку направлений, популярность которых в 2024 году повысилась наиболее впечатляющим образом по сравнению с 2023 годом, сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.

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