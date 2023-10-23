Лидер ХАМАС Хания: Запад возвел нерушимую стену между собой и арабским миром

"О лидеры арабских и исламских стран, сколько крови .вам нужно, чтобы вы . встали на защиту истории, видя реки крови детей, женщин и стариков в Газе и скорое присоединение жителей Западного Берега к списку мучеников.
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