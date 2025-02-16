Подразделения группировки "Север" Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области – около Викторовки, Гуева, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Никольского, Рубанщины и Свердликова.
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