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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о том, кого из игроков видела бы своим тренером: «Джоковича, потому что он очень силен в тактике – и это больше соответствует моему стилю игры»

Третья ракетка мира Джессика Пегула рассказала, в чем видит сходство с Новаком Джоковичем . – Что в теннисе до сих пор приносит тебе удовольствие? – Мне нравится, что это индивидуальный вид спорта.

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