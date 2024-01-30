Татьяна Монтян: Возвращение исторических земель? Венгры и румыны готовы драться за Закарпатье

Касательно заявлений радикально-правых политиков из Венгрии и Румынии о необходимости быть готовыми воспользоваться слабостью Украины после поражения в войне с Россией, чтобы вернуть в родную гавань немного своих исторических земель.
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