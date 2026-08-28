Кольцово открыл зону регистрации для семей с детьми в тестовом режиме

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга открыта зона регистрации для семей, нуждающихся в помощи. В тестовом режиме обслуживают многодетные семьи и пассажиров с детьми до двух лет, ускоряя предполетные процедуры и снижая очереди.