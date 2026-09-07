Что потерял Советский Союз во время правления Андропова

5 основных пунктов На посту Генерального секретаря Андропов пробыл сравнительно недолго, всего 15 месяцев, из которых почти треть руководил страной с больничной койки.
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Время прошло. Всё что было сделано назад не вернуть. Родился класс олигархов, захвативших бразды правления и жажду наживы. Ввести какие то изменения и новую перестройку экономики не получится. Выдуманный "социализм" в итоге провалился. Мечты мечты какая сладость. Ушли мечты осталась гадость.
это и есть могильщик СССР , и главное что он сделал , убрал всех Славян из руководства КГБ , и поэтому и получилась беловежская пуща и прочие мерзости
Никита начал развал, Юра продолжил, а Миша закончил и похоронил Союз. Славные наши правители. И особенно жёны этих правителей.
Самый паскудный правитель СССР!