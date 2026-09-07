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Мы из Советского Союза

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Что потерял Советский Союз во время правления Андропова

Что потерял Советский Союз во время правления Андропова

5 основных пунктов На посту Генерального секретаря Андропов пробыл сравнительно недолго, всего 15 месяцев, из которых почти треть руководил страной с больничной койки.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенко

Время прошло. Всё что было сделано назад не вернуть. Родился класс олигархов, захвативших бразды правления и жажду наживы. Ввести какие то изменения и новую перестройку экономики не получится. Выдуманный "социализм" в итоге провалился. Мечты мечты какая сладость. Ушли мечты осталась гадость.

Профиль пользователя Модест
Модест

Никита начал развал, Юра продолжил, а Миша закончил и похоронил Союз. Славные наши правители. И особенно жёны этих правителей.