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«Артек» на нынешнем финском звучит, как грязное ругательство

«Артек» на нынешнем финском звучит, как грязное ругательство

  Идеологически ущербные дети Суоми отдохнули в Крыму — и ко всеощему ужасу остались довольны Граждане Финляндии в сильном волнении: случилось нечто немыслимое! Что? Где? С кем? А с их детьми — минувшим летом, о ужас, они отдыхали в Артеке.

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