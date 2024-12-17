«Артек» на нынешнем финском звучит, как грязное ругательство

Идеологически ущербные дети Суоми отдохнули в Крыму — и ко всеощему ужасу остались довольны Граждане Финляндии в сильном волнении: случилось нечто немыслимое! Что? Где? С кем? А с их детьми — минувшим летом, о ужас, они отдыхали в Артеке.