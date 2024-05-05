КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ0 "ПО 12 ЧЕЛОВЕК В МАШИНЕ": ТОЛПЫ ТАДЖИКОВ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ В РОССИЮ У нашей южной границы наблюдается небывалое столпотворение: смуглые люди обоих полов с такими же детьми всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть к нам в страну, что ранее у них без особых проблем получалось.
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