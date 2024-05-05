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    Господи!! Хоть бы после инаугурации не открыли границы!!! Все это крупнейшая акция пиндосов - наводнить Россию толпам...У нашей южной гра...
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    Запретили, потому что скоро инаугурация президента, а потом опять откроют,закон то за 40 дней после теракта ни депута...У нашей южной гра...

У нашей южной границы наблюдается небывалое столпотворение: смуглые люди обоих полов с такими же детьми всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть к нам в страну

У нашей южной границы наблюдается небывалое столпотворение: смуглые люди обоих полов с такими же детьми всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть к нам в страну

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ0 "ПО 12 ЧЕЛОВЕК В МАШИНЕ": ТОЛПЫ ТАДЖИКОВ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ В РОССИЮ У нашей южной границы наблюдается небывалое столпотворение: смуглые люди обоих полов с такими же детьми всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть к нам в страну, что ранее у них без особых проблем получалось.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Запретили, потому что скоро инаугурация президента, а потом опять откроют,закон то за 40 дней после теракта ни депутаты ни правительство ни президент так и не внесли, чтобы остановить засилье страны воинами инородцами. Очередные, вот надо, вот хотим, а дел - ноль
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3 час.
Анна
А что, В Таджикистане война? Почему женщины и дети на границе.? Беженцы или&quot; трудовые мигранты?&quot; Зачем едут в Россию? За пособием?
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1 час.
АЕ
Анна Егорова
Господи!! Хоть бы после инаугурации не открыли границы!!! Все это крупнейшая акция пиндосов - наводнить Россию толпами насильников, грабителей и убийц!Нож в спину России.
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