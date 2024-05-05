У нашей южной границы наблюдается небывалое столпотворение: смуглые люди обоих полов с такими же детьми всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть к нам в страну

ВЧ

Владимир Черноморский

Запретили, потому что скоро инаугурация президента, а потом опять откроют,закон то за 40 дней после теракта ни депутаты ни правительство ни президент так и не внесли, чтобы остановить засилье страны воинами инородцами. Очередные, вот надо, вот хотим, а дел - ноль