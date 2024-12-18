В Пскове завершился областной интеллектуальный конкурс «Эксперт»

На базе Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области с успехом прошел уникальный региональный интеллектуальный конкурс «Эксперт», в котором приняли участие обучающиеся 8-10 классов.
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