Макрон озвучил свою стратегию по Украине без прекращения огня

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что прежде чем говорить о прекращении боевых действий на Украине, необходимо добиться перемирия в воздухе, на море и в энергетическом секторе.
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