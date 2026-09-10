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ДумаТВ

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Депутат Рады назвал предложения Уиткоффа и Кушнера «условиями капитуляции» Киева

Депутат Рады назвал предложения Уиткоффа и Кушнера «условиями капитуляции» Киева

На фоне того, что американские эмиссары посетили Москву семь раз, а Киев лишь однажды, депутат Верховной рады Дмитрий Микиша заявил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины.

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