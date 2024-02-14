Максим Галкин* показал, как выглядит покинутая им в День влюбленных Пугачева

Максим Галкин* вынужден путешествовать по миру с концертами, чтобы обеспечить свою семью. До отъезда из России комик «купался в деньгах», но теперь считает каждую копейку и не отказывается от любой работы.
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