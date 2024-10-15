Рубль пошел вниз. Курсы доллара и евро на 15 октября

Российский рубль подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 октября 2024 года, составляет 96,1021 рубля (прежнее значение — 96,0686 рубля), официальный курс евро — 105,4854 рубля (предыдущий показатель — 105,1095 рубля).
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