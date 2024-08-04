NYT: Байден заявил Нетаньяху, что убийство Хании произошло в неподходящий момент

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил руководителю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что убийство главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании произошло в неподходящий момент и может спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке.