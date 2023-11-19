Дептранс Москвы: аренду велосипедов и самокатов приостановили из-за гололеда

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой — кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии