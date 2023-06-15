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«Пойдут мощные процессы»: Ищенко объяснил, к чему приведёт полный военный разгром ВСУ

«Пойдут мощные процессы»: Ищенко объяснил, к чему приведёт полный военный разгром ВСУ

Российский политолог Ростислав Ищенко в интервью информационному изданию «Украина.ру» объяснил, к чему приведёт разгром ВСУ и неминуемая победа ВС России на Украине.

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