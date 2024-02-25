В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ

В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» (The Pig Comics) с изображением украинских военных, который был опубликован на портале LSM во вторую годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии