Черная жижа: в Краснодарском крае сильные дожди размыли полигон бытовых отходов

Черная жижа: в Краснодарском крае сильные дожди размыли полигон бытовых отходовВ станице Полтавской Красноармейского района сильнейшие осадки вызвали разлив фильтрата на полигоне твердых коммунальных отходов.
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