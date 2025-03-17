Политолог из США: отстранение журналиста "Известий" противоречит свободе прессы

REUTERS/Yves Herman Отстранение журналиста "Известий" Никиты Кулюхина от посещений пресс-конференций главы израильского МИД Гидеона Саара после его вопроса о восхвалении на Украине лидера националистов Степана Бандеры противоречит свободе прессы и слова.