Политолог из США: отстранение журналиста "Известий" противоречит свободе прессы

REUTERS/Yves Herman Отстранение журналиста "Известий" Никиты Кулюхина от посещений пресс-конференций главы израильского МИД Гидеона Саара после его вопроса о восхвалении на Украине лидера националистов Степана Бандеры противоречит свободе прессы и слова.
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