В Иркутске благодаря бдительности транспортных полицейских удалось предотвратить крупный пожар

Вечером 20 февраля старший инспектор охраны общественного порядка Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте старший лейтенант полиции Дмитрий Еловский и инспектор направления исполнения административного законодательства старший лейтенант полиции Иван Морозов уже собирались домой после длинного рабочего дня.
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