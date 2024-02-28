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Закон, порядок, государство

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В Иркутске благодаря бдительности транспортных полицейских удалось предотвратить крупный пожар

В Иркутске благодаря бдительности транспортных полицейских удалось предотвратить крупный пожар

Вечером 20 февраля старший инспектор охраны общественного порядка Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте старший лейтенант полиции Дмитрий Еловский и инспектор направления исполнения административного законодательства старший лейтенант полиции Иван Морозов уже собирались домой после длинного рабочего дня.

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