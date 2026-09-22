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Кубинские дипломаты вышли из зала ГА ООН после слов Трампа о Кубе

Кубинские дипломаты вышли из зала ГА ООН после слов Трампа о Кубе

Кубинские дипломаты покинули зал Генассамблеи Организации Объединённых Наций на фоне слов президента США Дональда Трампа.

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