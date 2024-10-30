«Каждая минута промедления будет убивать клетки головного мозга»: врач-невролог Дмитрий Руденко – о профилактике и лечении инсульта

Более 750 тысяч ежегодных случаев инсульта в мире можно предотвратить, если следить за факторами риска Во Всемирный день борьбы с инсультом заместитель главного врача СПб ГБУЗ «ГМПБ №2», доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Первого СПб ГМУ им.