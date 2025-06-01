В ФРГ предложили внимательнее рассмотреть вопрос конфискации активов России

Внимательнее изучить вопрос замороженных в Европе российских активов и аргументированно подойти ко всем возможным проблемам, связанным с их конфискацией, призвал глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай.
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