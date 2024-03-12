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FTimes

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Как в разгар СВО украинский олигарх Коломойский зарабатывал в России миллиарды

Как в разгар СВО украинский олигарх Коломойский зарабатывал в России миллиарды

Как в разгар СВО украинский олигарх Коломойский зарабатывал в России миллиарды Елена ГалицкаяУкраинский олигарх Игорь Коломойский продолжает оставаться в центре внимания как на родине, так и за её пределами.

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Комментарии
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Русский Империалист
Кому-то было очень выгодно, чтобы подобная плесень продолжала грабить нашу страну столько лет ! 😡🇷🇺
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16 час.

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