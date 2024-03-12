Как в разгар СВО украинский олигарх Коломойский зарабатывал в России миллиарды Елена ГалицкаяУкраинский олигарх Игорь Коломойский продолжает оставаться в центре внимания как на родине, так и за её пределами.
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