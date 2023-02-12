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Зоран Лукич: «Зенит» в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич перед встречей с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ высоко оценил уровень соперника.

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