TSMC с 2027 года повысит цены на производство чипов

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, планирует повысить цены на производство чипов до 10% с 2027 года, чтобы компенсировать рост затрат на материалы, производственное оборудование и строительство новых зарубежных фабрик.
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