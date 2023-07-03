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ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах 10 сентября 2023 года в Единый день голосования:   губернатора Приморского края, в депутаты Думы Лесозаводского городского округа, в депутаты Думы Надеждинского муниципального района, в депутаты Думы Партизанского городского округа, в главы Руновского сельского поселения (Кировский муниципальный район), в главы Александровского сельского поселения (Спасский муниципальный район).

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