ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах 10 сентября 2023 года в Единый день голосования: губернатора Приморского края, в депутаты Думы Лесозаводского городского округа, в депутаты Думы Надеждинского муниципального района, в депутаты Думы Партизанского городского округа, в главы Руновского сельского поселения (Кировский муниципальный район), в главы Александровского сельского поселения (Спасский муниципальный район).