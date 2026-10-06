Текслер доложил Новаку о стабилизации рынка топлива на Южном Урале

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил вице-премьеру Александру Новаку, что напряжённость на автозаправках Южного Урала удалось снять благодаря совместным действиям федерального центра, региона и нефтяных компаний.
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