Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен быть слугой главы киевского режима Владимира Зеленского и подтвердил готовность Братиславы заблокировать новую финансовую помощь Украине от Евросоюза.
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