Зеленский: обсуждение с Трампом быстрого прекращения огня еще предстоит

Украинский лидер Владимир Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.
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