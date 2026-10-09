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МИД Белоруссии вызвал украинского дипломата после атаки ВСУ под Брянском

МИД Белоруссии вызвал украинского дипломата после атаки ВСУ под Брянском

В Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого из-за атаки украинского беспилотника на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области.

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