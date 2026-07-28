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Газета «Культура»

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«Мастерская Захара Прилепина» объявила прием заявок

«Мастерская Захара Прилепина» объявила прием заявок

Литературная «Мастерская Захара Прилепина» объявила об открытии нового сезона. Начинающие авторы, которые пройдут творческий конкурс, получат возможность поработать бок о бок с известными писателями и критиками в течение двух недель, а по итогам — увидеть свои тексты опубликованными в совместном сборнике.

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