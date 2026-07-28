«Мастерская Захара Прилепина» объявила прием заявок

Литературная «Мастерская Захара Прилепина» объявила об открытии нового сезона. Начинающие авторы, которые пройдут творческий конкурс, получат возможность поработать бок о бок с известными писателями и критиками в течение двух недель, а по итогам — увидеть свои тексты опубликованными в совместном сборнике.