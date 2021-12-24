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ХК «Динамо» разгромил «Автомобилист» в КХЛ

ХК «Динамо» разгромил «Автомобилист» в КХЛ

Матч завершился со счетом 7:1 в пользу московской команды, сообщает корреспондент ДОФы. Московский хоккейный клуб «Динамо» на домашней арене разгромил «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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