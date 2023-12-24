На строительство смоленских дорог будут направлены дополнительные средства

Всего 12 российских регионов получат средства на реализацию данных целей В этом году Правительство направит более 2,5 миллиарда рублей в 12 российских регионов на ускоренную реализацию дорожных проектов, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии субъектов.
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