Peugeot обновила кроссовер 2008

Компания Peugeot представила обновленную версию кроссовера 2008, который выпускается с 2019 года. В результате рестайлинга на переднем бампере автомобиля появились расположенные вертикально ходовые огни, также изменился дизайн задних фонарей.
Компания Peugeot представила обновленную версию кроссовера 2008, который выпускается с 2019 года. В результате рестайлинга на переднем бампере автомобиля появились расположенные вертикально ходовые огни, также изменился дизайн задних фонарей.
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