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Газета.ру

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Ветврач Гламаздин: сроки спячки зависят от погоды, корма и состояния медведя

Ветврач Гламаздин: сроки спячки зависят от погоды, корма и состояния медведя

У каждого медведя свой срок ухода в спячку: бурый медведь в большинстве районов залегает в берлогу в октябре–ноябре, а в южных регионах это может происходить в декабре и позже.

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