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Марк Бернардини : Швейцарскую речь Мелони переводил синхронист-самозванец

Марк Бернардини : Швейцарскую речь Мелони переводил синхронист-самозванец

Эксперты, журналисты и политические обозреватели продолжают обсуждать, так называемый «саммит мира», состоявшейся в Швейцарии 15-16 июня.

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Комментарии
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Байгерей Далгатов
В Мелони  вселился ( или вселили) дух Муссолини - что очень тревожный сигнал для всего Запада. Вы гейропейцы , в общем коллективный запад, думаете что воевать это выступать на конференции, ошибаетесь, воевать это терпеть лишения и устоять. А российскому солдату защита Родины- матери это святое, а за Родину он готов умереть но не пропустить врага и уничтожить его. Вот в чем наша цель- уничтожить всех кто участвует в войне или сдавайтесь. Вы уже который раз идете войной на РОССИЮ и история вас ничему не учить.............!
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