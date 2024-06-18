Марк Бернардини : Швейцарскую речь Мелони переводил синхронист-самозванец

Байгерей Далгатов

В Мелони вселился ( или вселили) дух Муссолини - что очень тревожный сигнал для всего Запада. Вы гейропейцы , в общем коллективный запад, думаете что воевать это выступать на конференции, ошибаетесь, воевать это терпеть лишения и устоять. А российскому солдату защита Родины- матери это святое, а за Родину он готов умереть но не пропустить врага и уничтожить его. Вот в чем наша цель- уничтожить всех кто участвует в войне или сдавайтесь. Вы уже который раз идете войной на РОССИЮ и история вас ничему не учить.............!