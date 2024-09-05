МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона

Реклама. ПАО Мегафон, erid:2SDnjedwDVkРасширение инфраструктуры связи на территории Иркутской области, а также повышение уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях вошли в число тем соглашения о сотрудничестве между оператором связи и Правительством региона.