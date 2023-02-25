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Расселл Уэстбрук: «Дебютный матч за «Клипперс» получился сумасшедшим»

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился впечатлениями от дебютного матча за команду. Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач в матче с «Сакраменто» (175:176 2ОТ), команды выдали вторую самую результативную игру в истории НБА.

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