Путешествие во времени: Кишинев на редких фото прошлого века

Кишинев был всегда прекрасен, о чем свидетельствуют и редкие архивные фото, появляющиеся в Сети. Одну из таких фотографий опубликовал эксперт по культурному наследию, бывший глава Агентства по реставрации архитектурных памятников Ион Штефаницэ.